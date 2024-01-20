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Türkiye
AA 20.01.2024 19:38

Kırklareli'nde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Bekir Hamza Adalmış yönetimindeki otomobil, D-100 kara yolu hastane mevkiinde H.Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Adalmış ile hafif ticari araçta bulunan Hatice Yolbakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer sürücü H.Y. ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adalmış ile Yolbakan'ın cesetleri, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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