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Türkiye
DHA 20.01.2024 17:05

Arazi kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ali Öztürk (26) ile kardeşi İzzettin Emirsoy (23) hayatını kaybetti.

Arazi kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Harran ilçesi Aydıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında kimliği öğrenilemeyen bir kişinin tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Ali Öztürk ile bir süre önce soyadını değiştirdiği belirtilen kardeşi İzzetin Emirsoy yaralandı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Harran Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Ali Öztürk ve kardeşi İzzetin Emirsoy kurtarılamadı.

İki kardeşin cesetleri, otopsi için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Jandarma, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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