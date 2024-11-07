Duman 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.11.2024 09:48

Kırklarelili çiftçi tarlasına "Karabağ Azerbaycan'dır" yazdı

Kırklarelili çiftçi, Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla tarlasına pullukla iz bırakarak "Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Zaferi 4 Yaşında" yazdı.

Kırklarelili çiftçi tarlasına "Karabağ Azerbaycan'dır" yazdı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde çiftçilik yapan Burak Tunçkol, Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlama gerçekleştirmek istedi.

Traktörüne Türk ve Azerbaycan bayrakları asan Tunçkol, pulluk ile toprakta iz bırakarak yaklaşık 4 saatte "Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Zaferi 4 Yaşında" yazdı.

Kırklarelili çiftçi tarlasına "Karabağ Azerbaycan'dır" yazdı

Tunçkol, Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeş ülke olduğunu belirterek, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünü kutladığını söyledi.

Kırklarelili çiftçi tarlasına "Karabağ Azerbaycan'dır" yazdı

Karabağ Zaferi'nin Türk milletini de ilgilendirdiğini ifade eden Tunçkol, iki devlet bir millet vurgusunu yaşatmak amacıyla böyle bir çalışma yaptığını kaydetti.

Kırklarelili çiftçi tarlasına "Karabağ Azerbaycan'dır" yazdı

Karabağ Zaferi'nde çok sayıda şehit verildiğini vurgulayan Tunçkol, "Tarlaya yazı yazarken pulluğu her toprağa batırdığımda şehitler aklıma geldi. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi.

Çiftçi Tunçkol, daha önce de tarlasına pullukla yazılar yazmıştı.

ETİKETLER
Azerbaycan Karabağ Kırklareli
Sıradaki Haber
Samsun'da 3 bin 80 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:52
Türk Dünyası'nın yeni bayrağı: Türk kültür gücü
10:45
Endonezya'da yanardağın tekrar patlama ihtimali nedeniyle vatandaşlara kalıcı tahliye çağrısı
10:49
Trump'ın seçim zaferinin ardından Kanada'nın "göçmen akınına" hazırlanması çağrısı
10:48
İstanbul-Ankara yolunda sis ulaşımı aksattı
10:47
Narin Güran cinayeti davası başladı
10:44
Brent petrolün varil fiyatı 75,14 dolar
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar
FOTO FOKUS
Yağmur ve gri su sistemi zorunlu olacak
Yağmur ve gri su sistemi zorunlu olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ