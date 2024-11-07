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Türkiye
AA 07.11.2024 07:56

81 ilde silah kaçakçılarına 'Mercek-27' operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son bir haftada 81 ilde silah kaçakçılarına düzenlenen 'Mercek-27' operasyonlarında, bin 664 şüphelinin yakalandığını, 2 bin 274 ruhsatsız silahın ele geçirildiğini duyurdu.

81 ilde silah kaçakçılarına 'Mercek-27' operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 1100 ruhsatsız tabanca, 516 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek ve 632 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2 bin 274 silahın ele geçirildiğini belirtti.

Bu kapsamda 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Altını çizmek istediğim çok önemli bir husus var; o da 'önleyicilik.' Yani suç oluşmadan önlemek. Bunun için de tüm suç başlıklarında olduğu gibi, 'ruhsatsız silaha' karşı da hep birlikte mücadele etmemiz elzemdir. Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu mücadeleyi, milletimizin her bir ferdiyle, sivil toplum kuruluşlarımızla, medyamızla, kanaat önderlerimizle, esnaflarımızla, öğretmenlerimizle, annelerimiz ve babalarımızla, 7 den 70'e bir ve beraber olarak vermeliyiz. Ruhsatsız silahlarla mücadele, hem kamu güvenliği hem de suç oranlarını azaltmak için büyük önem arz etmektedir."

Açıklamasında, en fazla ruhsatsız silah yakalanan ve hakkında işlem yapılan ilk 5 şehre yer veren Yerlikaya, bu illerin İstanbul, Adana, İzmir, Antalya ve Bursa olduğunu kaydetti.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Silah Kaçakçılığı
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