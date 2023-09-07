Açık 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.09.2023 08:03

Kırklareli'de selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından kaybolan kişiyi arama çalışmaları 3'üncü gününde sürüyor.

Kırklareli'de selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
[Fotograf: DHA]

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birliklerin, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanın yakınında kaybolan kişiyi gece termal kameralarla süren arama çalışmaları gün ışımasıyla karadan ve havadan devam ediyor.

Sisli Vadi mevkisinde suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor.

5 kilometre uzunluğundaki vadide 900'ü aşkın kişinin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.

Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda komando birlikleri de katılıyor. Orman köylüsü selin sürüklediği tomruk ve kütüklerin kaldırılması çalışmalarına yardım ediyor. Arama kurtarma köpekleri de bölgede arama çalışmalarına katılıyor.

Kırklareli'de 12 kişinin sele kapıldığı bungalov evler kaçak çıktı
Kırklareli'de 12 kişinin sele kapıldığı bungalov evler kaçak çıktı

Sağanak sonucu Değirmen Deresi taştı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde önceki gün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. DSİ verilerine göre bölgeye son 500 yılda en yoğun yağışın düştüğü belirlenmiş, 24 saatte metrekareye 196 kilogram yağış düşmüştü.

Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatılmış, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomrukların yanı sıra köklerinden sökülen ağaçlar sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomruklar ve ağaç kütüklerinin de etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Kırklareli'de sel: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayıp
Kırklareli'de sel: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayıp

Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı dün kurtarılmıştı.

Bölgede ikisi önceki gün, üçü de dün olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği belirlenen işletme sahibi hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan gözaltı kararı verilmişti. Zanlının yakalanması çalışması sürüyor.

ETİKETLER
Kırklareli Sel Yağış Sağanak
Sıradaki Haber
Topkapı-Mescid-i Selam hattında tramvay arızalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:07
4 ilde uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
08:40
Ukrayna: Rusya'nın Odessa'ya İHA'larla saldırısında liman altyapısı hasar gördü
08:14
İngiltere'de terör tutuklusu eski asker kamyonunun altında hapisten kaçtı
07:56
Ekvador'da silahlı kişilerin atmayı unuttuğu el bombası kaçtıkları araçta patladı
07:52
Birleşmiş Milletler: Denizlerden yıllık 6 milyar ton kum çekiliyor
07:49
Rusya: Ukrayna'nın topraklarımıza İHA'larla saldırı girişimi engellendi
İspanya ölümcül selin bıraktığı enkazla yüzleşiyor
İspanya ölümcül selin bıraktığı enkazla yüzleşiyor
FOTO FOKUS
Duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı
Duvardan tırmanarak hapishaneden kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ