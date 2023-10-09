Çok Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.10.2023 17:05

Kırklareli'de bir haftada 984 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'de bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 984 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'de bir haftada 984 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: İHA]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler çalışmalar kapsamında 984 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olaylarda kullanılan 20 araca el konuldu.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Kırklareli
Sıradaki Haber
Keban Baraj gölündeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:06
Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan İçişleri Bakanı Stoyanov'la görüştü
18:00
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, savaştan kaçan İsraillilerin Alanya'ya geldiği iddiasını yalanladı
17:42
Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezine 2,5 milyon asılsız ihbar yapıldı
17:38
Chevron, İsrail'in talebi üzerine Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimini durdurdu
17:33
MEB örnek soru kitapçığı yayımladı
17:24
İran'da enerji kaybı, yılda yaklaşık 100 milyar dolar
Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma bir toplu mezar tespit edildi
Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma bir toplu mezar tespit edildi
FOTO FOKUS
Kudüs'te siren sesleri duyuluyor
Kudüs'te siren sesleri duyuluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ