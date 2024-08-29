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Türkiye
AA 29.08.2024 16:57

Kırklareli'de afetzedelere 12 milyon lira ödeme

Kırklareli'de haziran ayında etkili olan dolu, tarım alanlarına büyük zarar vermişti. Tarım ve Orman Bakanlığı kentte mağdur olan üreticilere 12 milyon lira destek ödemesi yapacak.

Kırklareli'de afetzedelere 12 milyon lira ödeme

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaklaşık iki ay önce dolunun buğday, ayçiçeği, arpa, mısır, çavdar, şeker pancarı ekili tarlalar ile üzüm bağı ve meyve bahçelerine zarar verdiğini anımsattı.

Birçok üreticinin doludan zarar gördüğünü ifade eden Karaca, tarım sigortası olmayan 539 üreticiye 12 milyon lira destek ödemesi yapılacağını söyledi.

Karaca, desteklerin üreticilerin hesaplarına aktarılacağını kaydetti.

Kırklareli'de 14 Haziran'da dolu etkili olmuş, 98 bin 150 dekar tarım alanı, 236 konut ile 100 araç zarar görmüştü.

Kırklareli'nde dolu tarım alanları, araç ve evlere zarar verdi
Kırklareli'nde dolu tarım alanları, araç ve evlere zarar verdi

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