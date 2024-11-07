Açık 2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.11.2024 02:38

Kırıkkale'de 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 8 tutuklama

Kırıkkale'de usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Kırıkkale'de 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 8 tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan doktorlar Y.B. ve M.H.A. ile O.A, O.C, S.B, B.G, G.C. ve M.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün 12 şüpheliyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı genişleterek dün Ankara ve İstanbul'da 6 zanlıyı daha yakalamıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktorlar Y.B, O.S. ve M.H.A. ile O.A, U.D, M.A, S.K, G.C, E.Y, O.C, H.M, F.A, F.G.A, S.B, M.G, U.T, S.D. ve B.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

Aralarında doktor, memur, emekli, güvenlik görevlisi, teknisyen, öğretmen, özel firma çalışanı ve ev kadınının da bulunduğu şüphelilerin, hazırladıkları 300'e yakın usulsüz raporla 2,5 milyon lira kazanç sağladığı öğrenilmişti.

Öte yandan, şüpheli doktor E.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
Tokat'ta traktör ile çarpışan otomobil takla attı: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:06
Trump, Alaska'yı da alarak 295 delegeye ulaştı
04:03
Katil İsrail Gazze Şeridi'nde 11 Filistinliyi katletti
03:43
Bungalov ev taşıyan tır tünelde sıkıştı
03:33
Düzce'de işçi servisi ciple çarpıştı: 8 yaralı
03:03
Aşık Mahzuni Şerif Tüneli bugün açılıyor
02:09
Tokat'ta traktör ile çarpışan otomobil takla attı: 5 yaralı
Tunceli'de sonbaharın renkleri
Tunceli'de sonbaharın renkleri
FOTO FOKUS
SOLOTÜRK gösterisi kokpit kamerasında
SOLOTÜRK gösterisi kokpit kamerasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ