Kırıkkale'de 'usulsüz sağlık raporu' operasyonu: 8 tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan doktorlar Y.B. ve M.H.A. ile O.A, O.C, S.B, B.G, G.C. ve M.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün 12 şüpheliyi gözaltına alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı genişleterek dün Ankara ve İstanbul'da 6 zanlıyı daha yakalamıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktorlar Y.B, O.S. ve M.H.A. ile O.A, U.D, M.A, S.K, G.C, E.Y, O.C, H.M, F.A, F.G.A, S.B, M.G, U.T, S.D. ve B.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

Aralarında doktor, memur, emekli, güvenlik görevlisi, teknisyen, öğretmen, özel firma çalışanı ve ev kadınının da bulunduğu şüphelilerin, hazırladıkları 300'e yakın usulsüz raporla 2,5 milyon lira kazanç sağladığı öğrenilmişti.

Öte yandan, şüpheli doktor E.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.