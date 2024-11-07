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Türkiye
İHA 07.11.2024 02:04

Tokat'ta traktör ile çarpışan otomobil takla attı: 5 yaralı

Tokat'ta kavşaktan dönüş yapmak isteyen otomobil traktöre çarptı. Kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta traktör ile çarpışan otomobil takla attı: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]

D-180 karayolu Turhal ilçesi Şenyurt kavşağında, D.M. idaresindeki otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen C.C. idaresindeki traktöre çarptı.

Traktöre arkadan çarpan otomobil, kazanın etkisiyle takla atarak sürüklendi.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü D.M. ile araçta bulunan Doğan D., Emre A., Fırat Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tokat ve Turhal Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapanırken araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

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