Kırıkkale'de savunma sanayi fabrikasında yangın

Yangında, yaralanan işçi Medet Bozbıyık sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bozbıyık'ın vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar oluştu.

"Herhangi bir can kaybı yok"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, "Öğleden sonra savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir fabrikamızda yangın çıktı. Yangına, Yahşihan ve Kırıkkale belediyeleri ile MKE A.Ş.'ye ait itfaiye ve arama kurtarma ekipleri gelerek müdahalede bulundu. Herhangi bir can kaybı yok, o sevindirici. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan da bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.