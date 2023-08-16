Açık 35ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 16.08.2023 19:29

Kırıkkale'de savunma sanayi fabrikasında yangın

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın söndürülürken, fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Kırıkkale'de savunma sanayi fabrikasında yangın
[Fotograf: DHA]

Yangında, yaralanan işçi Medet Bozbıyık sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bozbıyık'ın vücudunun bazı bölgelerinde yanıklar oluştu.

Kırıkkale'de savunma sanayi fabrikasında yangın

"Herhangi bir can kaybı yok"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, "Öğleden sonra savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir fabrikamızda yangın çıktı. Yangına, Yahşihan ve Kırıkkale belediyeleri ile MKE A.Ş.'ye ait itfaiye ve arama kurtarma ekipleri gelerek müdahalede bulundu. Herhangi bir can kaybı yok, o sevindirici. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan da bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

ETİKETLER
Kırıkkale Yangın
Sıradaki Haber
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemenin pahalı olması tepki çekiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:01
Otomobille servis aracı kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı
19:51
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den sanatçı Cahit Seyhanlı için başsağlığı mesajı
19:28
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemenin pahalı olması tepki çekiyor
19:19
Adıyaman'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
19:12
Samsun’da 4 araçlı kaza: 2 yaralı
19:36
Bolu'da 5 milyon 499 bin 480 makaron ele geçirildi
Elazığ'da tesadüfen bulunan tarihi mozaikler gün ışığına çıkarılıyor
Elazığ'da tesadüfen bulunan tarihi mozaikler gün ışığına çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Çin'de Dünya Robot Konferansı düzenleniyor
Çin'de Dünya Robot Konferansı düzenleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ