Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de kalaşnikof ve av tüfeği ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sulakyurt ilçesine bağlı Deredüzü köyünde 3 şüphelinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, zanlıların ev ve müştemilatlarında kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız av tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, 110 mermi, 91 av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Silah Kaçakçılığı
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