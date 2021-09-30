Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari hükümlü Kayseri'de yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K'nin (31) Hacılar ilçesinde saklandığını tespit etti.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, firari hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen K.K. cezaevine teslim edildi.
Sıradaki Haber
Çevik kuvvet ekiplerine arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz