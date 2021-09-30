İçişleri Bakanlığı tarafından 2021'in "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla birçok kurum ve vatandaşa eğitimler veren AFAD'ın çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün eğitim talebi üzerine, ikinci grup personele yönelik KBRN farkındalık eğitimi ve arama kurtarmada kullanılan malzemelerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Eğitimde, afet sonucu enkaz altından yaralı kurtarma sırasında uyulması gereken davranışlar ve malzeme kullanımı uygulamalı anlatıldı.

AFAD ekipleri tarafından 16 çevik kuvvet polisine, Çakmaklar Mahallesi'ndeki off-road alanında kurulan dağcılık istasyonunda da temel dağcılık ve yüksek yerlerde iniş ve tırmanış eğitimi verildi.

Ayrıca il genelinde AFAD gönüllülerine hafif arama kurtarma eğitimleri ile Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firma çalışanlarına ve öğrencilere yönelik de eğitimler gerçekleştiriliyor.