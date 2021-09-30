Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de çıkan örtü yangını söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını söndürüldü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Payamlı Tepe bölgesinde, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde söndürüldü.
Etiketler: Tunceli Orman Yangını
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