Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Payamlı Tepe bölgesinde, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde söndürüldü.