Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Abdullah Hacat'ın kullandığı yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu kara yolu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, Emin Köseoğlu idaresindeki minibüsle çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Sebahat Öztürk, Beyazıt Burgaz, Ramazan Çavkazanoğlu, Nermin Çavuş, Saliha Burgaz, Mehmet Aydoğdu, Gülistan ve Azra Eda Aslan hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tali yoldan sağlanıyor.
Etiketler: Trafik Kazası Kastamonu
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