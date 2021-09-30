Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Marmara Denizi'nde poyraz şiddetini artırdı. Tekirdağ'da hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ile tanker Süleymanpaşa sahiline demirledi.
Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da barınaklarda ağ tamiri yapıyor.
Balıkçılar bugün denize açılmayacak
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, rüzgarın çok sert esmesi nedeniyle balıkçıların bugün denize açılmayacağını, rüzgarın dinmesini bekleyeceğini söyledi.
Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte poyrazın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Marmara Bölgesi Tekirdağ
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