Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 22:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırıkkale-Kayseri karayolunda zincirleme kaza: Karayolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kırıkkale-Kayseri kara yolunda olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle zincirleme kaza meydana geldi, karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.
1 otobüs, 3 tır ve 8 otomobilin karıştıgı zincirleme kaza sonrası, karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Trafik Kazası
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