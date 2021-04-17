Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıraathaneye polis baskını: 24 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kıraathanelerde oyun oynayan 24 kişiye 83 bin 256 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında kent genelinde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.
Polis ekipleri, 16 Nisan'da 21.00-24.00 saatlerinde kapalı olması gereken 3 kıraathanenin açık olması üzerine yaptıkları denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişinin kıraathanelerde iskambil oynadığını tespit etti.
Ekipler, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden kişi başı 3 bin 469 lira olmak üzere toplamda 83 bin 256 lira para cezası uygulayarak kıraathanelerin kapanması sağladı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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