İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında kent genelinde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Polis ekipleri, 16 Nisan'da 21.00-24.00 saatlerinde kapalı olması gereken 3 kıraathanenin açık olması üzerine yaptıkları denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişinin kıraathanelerde iskambil oynadığını tespit etti.

Ekipler, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine istinaden kişi başı 3 bin 469 lira olmak üzere toplamda 83 bin 256 lira para cezası uygulayarak kıraathanelerin kapanması sağladı.