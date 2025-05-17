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Türkiye
AA 17.05.2025 01:28

Kına gecesinde gelinin başına disko topu düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kına gecesi sırasında disko topu düştü. Yaşanan kazada aralarında gelinin de olduğu 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kına gecesinde gelinin başına disko topu düştü

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan bir düğün salonunda avukat B.M. ve eczacı B.S'nin kına gecesi sırasında hareketli disko topu (aynalı küre) yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.

Küre, düştükten sonra pistte dans eden gelin ve 2 misafire çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan gelin B.S. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi, diğer yaralılar ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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