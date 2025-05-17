Az Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.05.2025 00:09

19 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtına bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, yarın İzmir için "turuncu", 18 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı.

19 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: Arşiv AA]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, yarın beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle İzmir için "turuncu", 18 il için "sarı" uyarı verildi.

Bursa ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Balıkesir'in kuzeyi ve batısı ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, İç Ege ile Marmara'nın güneyinde, Balıkesir'in güneydoğusu, Bursa ve Bilecik ve İç Anadolu'da Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray ile Eskişehir ve Isparta çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde olması bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Meteoroloji
Sıradaki Haber
Van'da engelli gençler bir günlüğüne asker oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:33
İngiltere: Rusya'nın Ukrayna'daki kayıpları gelecek ay 1 milyona ulaşacak
00:29
İran'da şampiyon Traktör'ün taraftarlarından dünya "tezahürat" rekoru
00:30
Van'da engelli gençler bir günlüğüne asker oldu
23:39
ABD'de 11 mahkum hapishaneden kaçtı
23:32
Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinin çevresini bombaladı
22:49
FETÖ üyeliğinden hüküm giyen eski tümgeneral yakalandı
Osmaniye'de derenin taşması sonucu sürüklenen araçlara ulaşıldı
Osmaniye'de derenin taşması sonucu sürüklenen araçlara ulaşıldı
FOTO FOKUS
"KarguFPV" hedefi tam isabetle vurdu
"KarguFPV" hedefi tam isabetle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ