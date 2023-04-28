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Türkiye
DHA 28.04.2023 10:54

Kimlik bilgileri çalındı, çıkarılan kredi kartıyla 30 bin lira dolandırıldı

Antalya'da, bir kişinin çalınan kimlik bilgileriyle çıkarılan kredi kartından 30 bin 600 lira para çekilip harcama yapıldı. Olayı öğrenen kişi, kartı kullanan kişi ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kimlik bilgileri çalındı, çıkarılan kredi kartıyla 30 bin lira dolandırıldı

Antalya'da yaşayan İbrahim Bibi'nin kimlik bilgilerini çalan kişi, 6 ay önce özel bir bankadan Bibi adına yeni bir kredi kartı başvurusunda bulundu.

İbrahim Bibi'nin bilgilerini vererek kredi kartını PTT Lara şubesinden alan kişi, kartla çeşitli harcamalar yaptı.

Kendisi adına kredi kartı çıkarıldığını ve alışveriş yapıldığını öğrenen Bibi, olay sonrası bankayı aradıktan sonra PTT Lara şubesine gidip, kendi adına düzenlenmiş kredi kartının bir başkasına verilmesine tepki gösterdi.

Kredi kartını kapattıran Bibi, olayla ilgili hem kartı kullanan kişi hem de yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

6 ay geçmesine rağmen olayla ilgili hiçbir gelişme yaşanmadığını belirten Bibi, kendi adına düzenlenen kredi kartından 30 bin 600 liralık alışveriş yapan kişi nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

"Benim rızam olmadan, bilgim olmadan limitlerim nasıl yükseltilir"

Talebi olmamasına rağmen kendisi adına kredi kartı gönderildiğini kaydeden Bibi, "Kartı postaneden başka biri benim ismimi vererek alıp gidiyor. O gece bizim haberimiz olmadan limitleri yükseltilerek 20 bin lira çekiyor. Esnek hesabın limitini yükselterek 10 bin 500 lira da oradan çekiyor. Üstüne bir de kebap yemişler. Ertesi sabah bana mesaj geldi. Mesajı görünce şubeye gittim. Durumu anlatıp kredi kartını kapattırdık. Gece saat 11-12 sıralarında kredi kartım yeniden açılmış. Bu nasıl açılır. Benim rızam olmadan, bilgim olmadan limitlerim nasıl yükseltilir. Kart istemeden nasıl kat gönderirler. Kart geldiği zaman da bunu başka birine teslim ediyorlar" dedi.

"Beni mağdur ettiler"

Kredi kartları borçlarına günlük faiz işlendiğini aktaran Bibi, "Şu an borcum 30 bin 600 lira. 6 aydır ne kadar faiz işlediğini bilmiyorum. 50-60 bin lirayı bulmuştur. 6 aydır günlük faiz işliyor. Avukat benim parayı yatırmamı söyledi ama çekmediğim parayı neden yatırayım? Parayı yatırmış olsam, suçu kabul etmiş olacağım. Ben suçlu değilim. Ben harcamadım ki. Beni mağdur ettiler. Benim zaten kredim vardı, onu ödeyip duruyorum. Elime 7 bin lira para geçiyor. Oğlumu evlendireceğim. Düğün yapacağım. Şu an onları ödemeye gücüm yok. Mağdurum en kısa sürede çözülmesini istiyorum" diye konuştu.

"'Çok üzüldük' dediler"

İbrahim Bibi'nin oğlu Akif Bibi ise "Gece biz uyurken karttan para çekilmiş. Ne olduğunu anlamadık. Telefona baktık. Kuryenin de ismi vardı. Şubeye baktık. Hemen Lara'daki PTT şubesine gittik. Sonrasında şube müdürüyle görüşmek istedik. Güvenlik 'İbrahim Bibi siz miydiniz' diye ilgilenmeye başladı. İçeri girdik, durumu anlattık. 'Çok üzüldük' dediler. 'Kartı nasıl verdiniz' dedim. 'Kamera kayıtlarına bakalım' dediler. Bakalım dedik ve ısrarla kamera kayıtlarına baktırmadılar. 'Mağdurunuz, böyle şey mi olur, habersiz vermişsiniz' dedim. 'Kimliğin arkasındaki kodu okuttuk' dediler. 'Suçlu olduğunuz için bir şeyler yapmanız lazım' dedim. Daha sonra mesaj attığımda karakola gitmemi söylediler" dedi.

"İlk işi kebap yemek olmuş"

Olayın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hiçbir gelişme yaşanmadığını belirten Akif Bibi, "İlk işi kebap yemek olmuş. Sonrasında ATM'den para çekiyor. Bir anda yok oldu gitti. Şu an ne yapacağız bilmiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu kadar olaydan sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Karakoldan haber alamıyoruz. Banka yüzde 99 karşılanır dedi ama oradan da ret geldi" diye konuştu.

Olayla ilgili PTT Antalya Başmüdürlüğü'ne ise herhangi bir şikayet dilekçesinin ulaşmadığı öğrenildi.

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