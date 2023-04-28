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Türkiye
İHA 28.04.2023 09:43

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi 3 kat arttı

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne'de kuruma noktasına gelen Tunca ve Meriç Nehirlerinin debisi son yağışların ardından 1 ayda 3 kat arttı.

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi 3 kat arttı
[Fotograf: İHA]

Nisan yağmurları nehirlere can suyu çiftçilere umut oldu. Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne'de, kuruma noktasına gelen ve dip seviyede akan Tunca ve Meriç Nehirlerinde su seviyesi, son yağışlarla birlikte 3 kat arttı.

Özellikle Meriç Nehri'nin debisi, son yağışlarla Mart ayına göre 3 kat arttı. Bölgedeki nehirlerden on binlerce dekarlık tarım arazisi sulanıyor.

Tunca ve Meriç Nehirlerinin debileri hem kaynağını aldığı Bulgaristan'da hem de lokal yağışlara bağlı olarak yaklaşık 3 kat arttı. DSİ verilerine göre geçtiğimiz Mart ayında 7 metreküp/saniye akan Tunca Nehri'nin debisi 12 metreküp/saniye, 92 metreküp/ saniye olan Meriç Nehri'nin debisi ise 226 metreküp/ saniye seviyesine kadar yükseldi.

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi 3 kat arttı

Edirne'de Nisan ayının başından bu yana etkili olan yağışlarla, kentin önemli su havzalarından Tunca ve Meriç nehirlerinin su seviyesinde önemli artış meydana geldi. Yaz aylarında kuruma noktasına gelen nehirler, normale dönmeye başladı.

Debinin yükselmesiyle birlikte nehirlerde oluşan kum adacıkları, çöpler ve sazlıklar da gözden kayboldu.

"Gökyüzünden altın yağıyor"

Nisan ayının bereketiyle geldiğini ve yağışların çok güzel olduğunu söyleyen vatandaşlardan Selahattin Akarsu, bu yağışın hem nehirlere, hem barajlara, hem de çiftçilere iyi geldiğini belirtti.

Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi 3 kat arttı

Tunca Nehri'nin 1 ay önce karşıdan karşıya geçecek durumda olduğunu aktaran Akarsu, atlayarak karşıya geçebildiklerini şimdi ise son yağışların ardından suların yükseldiğini ve bu yağışların sevindirici olduğunu ifade etti.

Nisan ayında gökyüzünden altın yağdığını ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyleyen Akarsu, "Kurak olunca mahsul olmuyor, barajların ve nehirlerin seviyeleri düşüyor. Şu an nehirlerin su seviyeleri iyi durumda inşallah bu yağmurlar devam eder" dedi. Kış mevsiminin kurak geçtiğini ve Nisan ayında güzel yağış olduğunu söyleyen vatandaşlardan Kadir Dağ, daha önce nehirlerin kuruma noktasına geldiğini ve su seviyesinin düşük olduğunu hatırlattı.

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