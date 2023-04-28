Havalar ne zaman ısınacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun (Mardin hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Deprem bölgesi

Deprem bölgesi genelinin bugün parçalı ve çok bulutlu, Mardin hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde itibaren toz taşınımı bekleniyor.

Sıcaklıklar kademeli olarak artacak

Yağışlarla birlikte mevsim normallerinin altına düşecek olan hava sıcaklıklarının pazar gününden yeni haftada azalan yağışlarla birlikte kademeli olarak artarak mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.

Pazartesi günü yurt genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz Bölgesinin kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağış bekleniyor.

Salı ve çarşamba günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması beklenirken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış görülecek.

Perşembe günü yurdun büyük bölümünde parçalı ve güneşli hava hakim olacak. Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in batısıda yağış görülecek.