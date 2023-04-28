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Türkiye
AA 28.04.2023 09:04

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) yapılan usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmada 5 şüpheli yakalandı.

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin 2011 KPSS sorularını usulsüz şekilde önce alarak sınava girdikleri, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında mensuplarını KPSS'ye hazırlamak amacıyla örgütün mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıkları belirlendi.

Buralarda "ev abiliği" yaptıklarına dair haklarında etkin pişmanlık beyanları, mahrem imam irtibatı ve ardışık arama kaydı bulunduğu tespit edilen 4 kişi ile ByLock kullandığı belirlenen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde başlatılan operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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