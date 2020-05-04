Yüksek besin değerine sahip olduğu belirtilen ve tüketimi her geçen yıl artan arı sütü, arı yetiştiricileri için bal ve polenin yanında büyük bir gelir kapısı oldu.

İşçi arıların kraliçe arı için ürettikleri, arı kovanlarından gram gram sağılan arı sütünün hasadı, Mersin Erdemli'de başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Bal üreticisi Murat Çay, arı sütünün bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, astım, kanser, kısırlık, unutkanlık, kalp-damar hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıklarına iyi geldiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle arı sütüne talebin arttığını anlatan Çay, "Geçen yıl kovanlarımızdan 8 kilo arı sütü elde ederken, bu yıl yağışlara bağlı olarak çiçek çeşitlerinin fazla olması nedeniyle 15 kilogram elde ettik. Bu süt, şu an gramla satılıyor. Kilosu ise 16 bin liraya alıcı buluyor" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Sütün kalitesi çok yüksek

55 yıllık bal üreticisi Şahbaz Çay ise, arının ürettiği her şeyin sağlığa faydalı olduğunu vurguladı.

Çay, "Talep arttıkça fiyat da artıyor. Bölgemizde çiçek çeşidinin fazla olması nedeniyle bal ve polenin yanı sıra sütün kalitesi de çok yüksek. Toros Dağları'nın eteğinde üretilen bu arı sütleri içerisinde bulunan birbirinden değerli vitamin sayesinde vatandaşlarımız şifa buluyor. Arı sütü hasadımız 45 gün daha devam edecek. Çiçeklerin açma zamanına göre kovanların yerleştirildiği bölgelerde arı sütü üretmeye devam edeceğiz" dedi.