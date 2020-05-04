Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında geçtiğimiz hafta İtalya, Bangladeş ve Suudi Arabistan'dan Karaman’a getirilen 637 vatandaşın karantina süreçleri devam ediyor.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Nefise Sultan ve Hatuniye Öğrenci Yurtlarında misafir edilen vatandaşlar, Ramazan ayının manevi havasını yaşatmak amacıyla maniler ve ilahiler eşliğinde sahura uyandırıldı.

Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde değişik ritimlerle vatandaşları sahura kaldıran davulcular, “Besmeleyle çıktım yola, Selam verdim sağa sola, komşularımız Ramazanınız mübarek ola” şeklinde maniler söyledi.

Yurtlarda kalan vatandaşlar da pencerelere çıkarak bu anları cep telefonlarına kaydetti.