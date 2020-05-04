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Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle son buldu.
Esnaflar, yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ne akın etti.
Hal girişinde ve içerisinde hem araç hem de insan trafiği oluştu.
Araçlarıyla hale giremeyen bazı esnafta yol kenarına park ettikleri araçlara sebze ve meyve taşıdı.
Hal'e gelen bir vatandaş, "Sultangazi'den geliyorum. Halin içini görüyorsun, dışını görüyorsun. Mecbur malı taşıdık" dedi.
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