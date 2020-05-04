Haber Giriş: Kaynak: AA
Düzce'de otomobil yoldan çıktı: 3 dükkan zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin çarptığı üç dükkanda hasar oluştu.
Aydınpınar Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Savrulan otomobil yol kenarında üç dükkana çarparak durdu.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazada, otomobil ile iş yerlerinde hasar meydana geldi.
Etiketler: düzce trafik Kazası dükkan Aydınpınar CaddesiSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 02:09
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