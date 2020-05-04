Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da kısıtlamayı ihlal eden 4 bin 242 kişiye idari işlem
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 bin 242 kişi hakkında idari işlem uygulandı.
İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da 1-3 Mayıs'ta, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında 4 bin 242 idari işlem uygulandı. Kurallara uyan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyalım, maske takalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım."
Etiketler: İstanbul koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 00:21
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