İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da 1-3 Mayıs'ta, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında 4 bin 242 idari işlem uygulandı. Kurallara uyan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyalım, maske takalım ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım."