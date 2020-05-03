Haber Giriş: Kaynak: AA
Samsun'da boş kalan yollardaki koyun sürüsü dikkati çekti
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Samsun'un caddelerindeki koyun sürüsü renkli görüntüler yaşattı.
Çoban sürüsünü farklı bir güzergaha taşımak için Atakum ilçesinde boş kalan caddeleri seçti. Boş caddelerdeki sessizliği koyunların boynundaki zil sesleri bozdu.
Koyunların geçişi balkonlarından telefonlarla kaydeden vatandaşlar videoları sosyal medyada paylaştı.
Etiketler: Samsun koronavirüs covid 19 AtakumSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 00:49
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