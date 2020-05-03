Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta son 3 günde COVID-19 vakasına rastlanmadı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ta son 3 gün içerisinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasına rastlanmadığı açıklandı.
Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte son 3 günde koronavirüs vakasına rastlanılmadığı belirtilerek, "Halkımızın çoğunluğu tedbirlere uymakta. Son 3 gün içerisinde vaka olmaması da bunun en somut göstergesi. Normalleşme için sunduğunuz katkılardan dolayı tüm Sivas halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Valiliğin, paylaşımında kentin boş sokaklarında çekilen video klip de yer aldı. "Sivas ellerinde sazım çalınır" türküsü eşliğinde hazırlanan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.
Etiketler: Sivas koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 22:29
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