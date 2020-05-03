Haber Giriş: Kaynak: İHA
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
[Fotoğraf: İHA]
Samsun’da akşam ezanı normal zamanından 1 saat önce okundu. Yanlışlıkla okunan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın" anonsu yapıldı.
Samsun’da Ramazan ayının 10. gününde ilginç bir olay yaşandı. Saat 19.41’de okunması gereken akşam ezanı, saat 18.41’de okundu.
Ezanın 1 saat erken okunduğunu duyan vatandaşlar camlara koşarak olayı şaşkınlıkla karşıladı.
1 saat erken okunan akşam ezanı, Samsun’un çeşitli yerlerinden duyuldu.
Ezan sonrası yapılan anonsta ise, "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın" şeklinde vatandaşlar uyarıldı.
Etiketler: Samsun iftar akşam ezanıSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 19:41
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