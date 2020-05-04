Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbullular kısıtlamanın bitmesiyle akaryakıt istasyonlarına akın etti
İstanbul'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15'e ulaştı.
İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeni koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 1-3 Mayıs'ta 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla bitti.
Uygulamanın son bulmasıyla beraber İstanbul'da vatandaşlar özellikle akaryakıt istasyonlarının marketlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Şehrin işlek caddelerinin yanı sıra ana arterlerde de araç hareketliliği gözlendi. İBB mobil uygulamasının verilerine göre saat 00.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 15'e ulaştı.
Etiketler: İstanbul sokağa çıkma kısıtlaması yoğunlukSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 00:46
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