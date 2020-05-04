Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de kısıtlamayı ihlal eden 1476 kişiye ceza
İzmir'de 3 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira ceza kesildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 3 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.
Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 1476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira ceza verildi. Bu kişilerden 11'i hakkında adli işlem de uygulandı.
Etiketler: izmir sokağa çıkma kısıtlaması para cezasıSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:04
Son Haberler
- 03:59
- 04:09
- 03:55
- 03:54
- 03:52
Sıradaki Haber
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz