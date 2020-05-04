İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 3 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 1476 kişiye toplam 3 milyon 252 bin 608 lira ceza verildi. Bu kişilerden 11'i hakkında adli işlem de uygulandı.