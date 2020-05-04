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Van'da kısıtlamaya uymayan 317 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 317 kişiye 911 bin 510 lira idari para cezası verildi.
İçişleri Bakanlığının 28 Nisan Salı günü yayımladığı genelgeyle, aralarında Van'ın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Ekipler, Van'da uygulamanın başladığı 1 Mayıs Cuma günü saat 00.00 ile 3 Mayıs Pazar günü saat 00.00 tarihleri arasında kurallara uymayan toplam 317 kişiye 911 bin 510 lira idari para cezası uyguladı.
Etiketler: Van sokağa çıkma kısıtlaması para cezasıSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 05:49
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