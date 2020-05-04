Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evde cinayet işlendiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Eve baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları araştırmada cinayete dair bir bulguya rastlamadı.

Adreste yapılan detaylı aramada 6 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Uyuşturucu yapımında kullanılan Hint kenevirini yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli Y.K, gözaltına alındı.