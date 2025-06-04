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Türkiye
AA 04.06.2025 16:14

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturmaya başladı.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı
[Fotograf: AA]

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenlerin yola çıkmasıyla kentte başlayan trafik yoğunluğunun, akşam saatlerinde ve yarın artarak devam etmesi bekleniyor.

Bayram tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan kentteki Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki kontrol noktasında dronla trafik denetimi gerçekleştirdi.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı

Denetimde durdurulan araç sürücüleri ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri de yapıldı.

Sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bayram tedbirleri kapsamında trafik ışık sürelerini uzatarak trafiğin akıcı kalmasını sağlıyor. Ayrıca her 10 kilometre mesafede görünür olacak şekilde ekip planlaması yapılarak dron, radar, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve ekiplerce trafik ihlallerine yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

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