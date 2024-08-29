Kilis'te köy evleri hak sahiplerine teslim ediliyor

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte, 69 köyde 486'sı betonarme 692'si ise hafif çelik olmak üzere bin 178 köy evi yapılıyor.

İnşaatı tamamlanan 100 köy evi teslime hazır hale getirildi. Deprem konutları eylülde hak sahiplerine teslim edilecek.

Kent genelinde betonarme ve hafif çelik olarak inşa edilen köy evlerinin tamamının 2025 içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Kilis'te 10 köyde toplam 300 köy evi yaptıklarını belirten firma yetkilisi Cihan Ergül, kendi sorumluluklarındaki köy evlerinin bir kısmının teslim aşamasında olduğunu söyledi.

Yavuzlu köyünde toplam 78 köy evinin inşasının sürdüğünü belirten Ergül, burada 19 köy konutunun bitirildiğini ifade etti.

Köy evlerinin 3+1, 120 ile 150 metrekare alana sahip olduğunu anlatan Ergül, şunları kaydetti:

"Evler 500 metrekare kullanım alanına sahip. Evlerin tüm altyapı ve yolları hazır durumda. Vatandaşlarımız sadece eşyalarını getirerek evde oturmaya başlayacak. Şu an 61 köy konutumuz teslim aşamasında. Yıl sonunda ise 250 konutu bitirmiş olacağız. Toplam 300 konutu ise 2025 yılının başında teslim etmiş olacağız."

Teslimat için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ergül, şöyle devam etti:

"Köy evlerinde betonarme sistem kullanıldı. Temellerimiz binanın 1,5 metre altında, radye temel sistemiyle yapıldı. Radye temel yapıldıktan sonra 1,5 metre su basman perdesi yapıldı. Bunun üzerine de betonarme köy konutlarını tamamlamış bulunmaktayız. Tüm konutlarda C-30 beton ile nervürlü çelik kullandık. Çatı sistemimiz ahşap oturtma çatı üzeri membran yalıtım ve onun üzeri de kiremit kaplama yapıldı. Isıtma sistemi ise köy konutlarına uygun olan sobalı sistem."

Vatandaşların evlerden memnun olduğunu aktaran Ergül, "Çok mutlu bir şekilde oturacaklarını düşünüyoruz. Konutları teslim ettikten sonra da çıkabilecek tüm eksiklikleri, tüm sıkıntıları için de burada sahada olacağız ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Güle güle otursunlar" diye konuştu.

"Evler çok muazzam yapılmış"

Depremzede Hanifi Marabi, depremde evinin yıkıldığını belirterek, yeni evi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Marabi, "Evler çok muazzam yapılmış. En yakın zamanda da evlerde oturmaya başlarsak devletimize dua ederiz. Böyle bir bina görmedik ve bundan başka da göremeyiz. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Depremzede Abdurrahman Hüviyetli de 11 ili etkileyen depremin ardından kötü günlerin geride kaldığını ifade etti.

Yeni evlere geçmek için gün saydıklarını söyleyen Hüviyetli, "Devletimiz, Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Tam hayal ettiğimiz gibi bir ev. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.