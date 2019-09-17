Türkiye
Kilis'te 53 ton sahte gübre ele geçirildi17 Eylül 2019 Salı 12:49 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 13:08
Kilis'te bir depoda 53 ton sahte gübre ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki bir depoda sahte gübre bulunduğunu belirledi.
Ekiplerce depoya düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere bekletilen 53 ton sahte gübre ile sahte fatura ve sevk irsaliyesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Ç. ve O.U. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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