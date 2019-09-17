Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki bir depoda sahte gübre bulunduğunu belirledi.

Ekiplerce depoya düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere bekletilen 53 ton sahte gübre ile sahte fatura ve sevk irsaliyesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ç. ve O.U. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA