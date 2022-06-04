Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'in "Kırk semseği" tescillendi
[Fotoğraf: AA]
Kilis'in önemli lezzetleri arasında yer alan "Kırk semseği" coğrafi işaretle tescil edildi.
Kilis Belediyesi'nin "Kırk semseği" için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı.
Belediye Başkanı Servet Ramazan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kilis mutfağının değerlerini tescil ettirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.
Ramazan, "Kilis kültürümüzde ve mutfağımızdaki kendine has tadıyla ayrı bir yeri olan Kilis kırk semseğinin coğrafi işaret tescilini alarak Kilisimize kazandırdık" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Kilis
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