İstanbul Kağıthane’de İmrahor Caddesi Kağıthane Tünel girişinde Caner Karakanat’ın kullandığı taksi yolun ıslak olması nedeniyle kaydı.

Şoför, önce trafik levhasına ardından demir bariyerlere çarparak, bariyerde asılı kaldı. Taksi içinde sıkışan şoför ve yolcu kendi imkanlarıyla taksiden çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle Kağıthane Tüneli Bomonti istikametinde trafik oluştu. Kazaya karışan taksinin çekilmesiyle trafik normale döndü.

[Fotoğraf: DHA]

"Yerler ıslaktı, araba kaydı"

Kaza yapan taksi şoförü Caner Karakanat “Sudan dolayı araba kaydı. Sulama yapılmış. Araba kaydı bariyere girdik. Takside yolcu da vardı. Yaralanan kimse olmadı" dedi.

Araç sahibi Mahsun Kesim “Yoldaki sulamayı zaten görüyorsunuz. Şoför kontrolü kaybediyor. Direk bariyere çıkıp bu hale geliyor. Yoldaki sulama nedeniyle kaynaklanan bir durum" diye konuştu.