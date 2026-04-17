AA 17.04.2026 16:15

Kilis merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 23 şüpheli tutuklandı

Kilis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Kilis merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 23 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Kilis merkezli Adana, Antalya, Aydın, Bolu, Hatay, İstanbul, Kayseri ve Malatya'da 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde ele geçirilen birçok dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan 35 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla, 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

