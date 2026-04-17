TRT Haber 17.04.2026 15:55

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Üzümlü ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Deprem Erzincan
SON HABERLER
17:33
Trump, İsrail'e yasak: Yeter artık
17:29
Haaretz: Trump, Lübnan ve İran'da şartları dikte ederek Netanyahu'yu köşeye sıkıştırıyor
17:12
Rize'de "Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı" başladı
16:50
Avrupa'da gaz fiyatları Hürmüz Boğazı'nın açılacağı açıklamasıyla 38 euroya geriledi
17:15
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir
17:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'da diplomasi trafiği
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
Lübnan ordusu, Mercayun-Hasbaya yolunu ulaşıma açtı
FOTO FOKUS
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ