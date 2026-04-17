Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Üzümlü ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.