AA 21.05.2026 13:18

Kılıçkaya Barajı son 7 yılda ilk kez tam doluluğa ulaştı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kelkit Çayı üzerinde kurulu Kılıçkaya Barajı son 7 yılda ilk kez tam doluluğa ulaştı.

[Fotograf: AA]

Türkmenler köyü mevkisinde bulunan ve 2021'de kuraklığın etkisiyle mayıs ayında doluluğu yüzde 48,5'e kadar düşen baraj, yağışların etkisiyle yüzde 100 doldu.

Böylece barajda, son 7 yılda en yüksek doluluk oranına ulaşıldı.

Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü ve Suşehri 192. Şube Müdürlüğü ekipleri, havzadaki fazla suyun tahliyesi için baraj gövdesinde bulunan dolusavak kısmındaki iki kapağı açtı.

Yetkililer, barajdan kontrollü su tahliyesinin devam etmesi nedeniyle özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara can ve mal güvenliği açısından Kelkit Çayı'nın kıyısına yaklaşmamaları uyarısında bulunuyor.

Bazı seralar ve tarım arazilerinin de kısmen sular altında kaldığı bölgede, yağışlar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

3 yıl sonra yeniden kapaklar açıldı

Toplam 64 kilometrekarelik göl havzasında kurulu, iki türbin bulunan Kılıçkaya Barajı Hidroelektrik Santrali'nde üretime 1990 yılında başlandı.

Saatte yaklaşık 120 megavat elektrik üretilen Kılıçkaya Barajı'nda en son 31 Mayıs 2023'te kapaklar açılmış ve yaklaşık 20 gün açık kalmıştı.

Son 2 yıldır kuraklığın etkisiyle su seviyesi önemli ölçüde düşen Kılıçkaya Barajı'nda bu yıl mayıs ayında doluluk zirveye ulaştı.

DSİ 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kılıçkaya Barajı'nda son 7 yılda mayıs ayı itibarıyla doluluk oranları şöyle:

Yıl Aktif Doluluk (Yüzde)
2026 %100
2025 %89
2024 %63
2023 %97
2022 %81
2021 %48,5
2020 %75
