Görüşmede, öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, öğrencilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bazı öğrencilerin aileleri de görüşmeye katıldı.

Bir öğrencinin "İYİ Parti ile olan ittifak devam edecek mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugünkü koşullarda siyasal partiler sağ ve sol pencereden olayları elbette kendi özgün koşulları içinde değerlendirebilirler, yorumlayabilirler, görüşlerini beyan edebilerler ama bugün Türkiye'nin birinci önceliği bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getirmektir. Biz onu şöyle tanımlıyoruz; 29 Ekim 1923'te kurulan Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağımız için demokrasiden yana olan bütün tarafları bir araya getirmek ve ortak hareket etmek zorundayız. Millet İttifakı'nın varlık nedeni aslında bu demokrasi ihtiyacından kaynaklanıyor."

Bir öğrencinin 8 yaşındaki kardeşiyle konuşan Kılıçdaroğlu, "Yaramazlık yapıyor musun?" sorusuna "hayır" yanıtı aldı.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, "Senin yaramazlık yapma hakkın var biliyor musun? Çocukların yaramazlık yapma hakkı var, büyüklerin de çocukların yaptığı yaramazlıkları hoşgörü ile karşılama görevleri var. Sizin hak, büyüklerin de öyle görevleri var" diye konuştu.

"11 Büyükşehir Belediye Başkanımızın tümü de başarılı"

CHP'nin kazandığı büyükşehirlerde en başarılı hangi belediye başkanını gördüğü sorulan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "11 Büyükşehir Belediye Başkanımızın tümü de başarılı. Bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum" dedi.

"Biz her ay düzenli olarak belediye başkanlarımızın performanslarını da ölçüyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, böylece hizmet alan kişilerin belediye başkanlarını nasıl değerlendirdiklerini gördüklerini aktardı.

Sağlık sistemini övdü

Hükümetin COVID-19 salgınına karşı izlediği politikaları nasıl bulduğunun sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanlığının 2019'da bu konuda bir rapor hazırladığını ifade etti.

Bu raporun 229 sayfadan oluştuğunu ve raporda alınacak önlemlerin yer aldığını anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Rapor gayet güzel bir rapor. Zaten sağlıkta başarının nedeni de o raporun hazırlanması, hemen bir Bilim Kurulunun oluşturulması artı Avrupa'nın en gelişmiş, en yetenekli sağlık ekibinin de Türkiye'de olması" dedi.

Kılıçdaroğlu, sağlık konusunda bu önlemin alınmasına karşın bu süreçte ortaya çıkacak işsizlikle ilgili bir önlemin ise alınmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, görüşme sırasında bir öğrencinin babasının sazıyla söylediği "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü de dinledi.