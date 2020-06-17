İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan gemiden inmeye çalışan kılavuz kaptanı, ineceği sırada dev dalgalarla mücadele etti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kılavuz kaptanın kafasına taktığı aksiyon kamerası sayesinde, boğazdan geçiş yapan bir gemiye binmenin ne kadar zor olduğu gözler önüne serildi.

[Fotoğraf: İHA]

Gemiye binmeye çalışan kaptan, defalarca hamle yapmasına rağmen yükseklik hızla değiştiği için bir süre sarkıtılan merdivene çıkamıyor. Ardından uygun zamanı kollayıp hızlıca gemiye tırmanıyor.

Birçok zorluğa göğüs geriyorlar

Gece olduğunda ise başka bir kılavuz kaptanının gemiye tırmandığı sırada dalgaların kendisini ıslatması aksiyon kamerasına yansıdı.

Kaptanlar, koronavirüs salgınına karşıda önlemleri kapsamında maske ve eldivensiz gemilere çıkmıyor. Birçok gemiye bindiklerinde mürettebat tarafından ateşleri ölçülerek gemiye kabul ediliyorlar.

Kılavuz kaptanları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışıyor.

[Fotoğraf: İHA ]

"Dünyanın en zor ve tehlikeli boğazlarından bir tanesi"

Kılavuz kaptanlarının gece gündüz demeden zor şartlarda çalıştığını ifade eden Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammer Arslantürk, şunları söyledi:

"24 saat kesintisiz devam eden deniz trafiğinin sorunsuz olarak sürebilmesi için çalışan kılavuz kaptanları, çalıştığı gölgede uzman oluyor. Kılavuzluk mesleğinin en zor yönlerinden bir tanesi kılavuz kaptan transferi sırasında yaşanan zorluklardır. Çoğu gemide transfer donanımını belirlenen standartlarda değil. Bu, kılavuz kaptanın transfer sırasında kazaya maruz kalmasına neden oluyor. İstanbul Boğazı dünyanın en zor ve tehlikeli boğazlarından bir tanesidir. İstanbul Boğazı’ndan geçen kılavuzlu gemilerin kazaları sadece geminin teknik arızaları nedeniyle olur."