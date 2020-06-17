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3 ilde zehir tacirlerine operasyon: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
İzmir, Muş ve Manisa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Etiketler: narkotikSon Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 10:59
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