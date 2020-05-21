Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kestirdiği karpuzu almak istemeyen kişi ile pazarcı arasında tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan pazarcı, karpuzu almayan müşteriyi bıçakla kovaladı.
Akyazı ilçesinde kapalı pazar yerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre karpuz almak için sıra bekleyen bir kişi, kendinden önceki müşteriye farklı fiyat söylendiğini öne sürerek kestirdiği karpuzu almaktan vazgeçti.
Satıcı ise müşterinin kestirdiği karpuzu almamasına tepki gösterince bir anda ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışmada pazarcı eline aldığı bıçakla müşterisinin üzerine yürüdü. Araya giren diğer pazarcılar ve vatandaşlar gerginliği önledi.
Bıçaklı kovalamaca sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.
Etiketler: karpuz kavgası sakaryaSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 17:37
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