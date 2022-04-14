Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 10:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kendisine çarpan otomobilin sürücüsünü dövdü
İstanbul'da arkadaşıyla yürürken kendisine hafif şekilde çarpan otomobil sürücüsüne şiddet uygulayan yaya tutuklandı.
Şişli Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde, F.F.B kullandığı otomobil yoldan geçen Oktay S.'ye hafif şekilde çarptı.
Çarpmanın etkisiyle öfkelenen Oktay S., ve arkadaşı, otomobilin kapısını açarak sürücüye saldırdı.
F.F.B'nin şikayeti üzerine, Oktay S., ve arkadaşı gözaltına alındı. Oktay S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: İstanbul
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