Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te kaçak kazı yapan iki kişi yakalandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışma sonucu Söğüt'te tarihi eser bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapıldığını tespit edildi.
Ekiplerce yapılan operasyonda, A.Ö. ve A.Y. suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerle birlikte kazı esnasında kullanılan 28 adet muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Bilecik Kaçak Kazı Tarihi Eser
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